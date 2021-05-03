2021/05/03 | 10:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النقل، اليوم الإثنين، انطلاق اولى رحلاتها الجوية المخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين من جمهورية الهند.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنطلاق أولى رحلات إجلاء العراقيين من الهند المركز الخبري الوطني.

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