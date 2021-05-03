الدولار يرتفع في البورصة ويستقر بالصيرفات.. كم بلغ؟

2021/05/03 | 10:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية في بغداد بشكل طفيف، واستقرت في إقليم كوردستان.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الأحد 147950 دينارا عراقيا.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 148000 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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