جماعة “أنصار الله” تعلن عن تنفيذ “هجوم كاسح” على السعودية

2021/05/03 | 10:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم الاثنين، تنفيذ هجوم كاسح على المملكة العربية السعودية، بأربع طائرات مسيرة وصاروخين.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، “نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية هجومية مشتركة بأربع طائرات مسيرة نوع قاصف كي 2، وصاروخين بالستيين نوع بدر”.وأضاف يحيى […]

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