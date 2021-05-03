المشاركة العراقية في دوري أبطال آسيا على صفيح ساخن

2021/05/03 | 10:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعة

شكلت مشاركة الكرة العراقية في دوري ابطال اسيا عبر ناديي الشرطة والقوة الجوية الكثير من علامات الاستفهام وتساؤل النقاد والجمهور عن جدوى تلك المشاركات وذلك لما افرزته من نتائج سلبية انعكست على رؤية الجماهير ومطالبتها باعادة النظر بالدعم المقدم للأندية المؤسساتية من قبل الوزارات والهيئات الحكومية ويبدو ان هذه المشاركة كشفت ضعف الجوانب الفنية للملاكات التدريبية المعتمدة وانعدام الخيارات المستقبلية المتعلقة بالاعداد والتعاقدات التي تقدر بمليارات الدنانير والتي لا تنسجم تماما مع الهدف المنشود للدوري العراقي في تطوير القابليات البدنية والفنية للاعبين كي يتسنى لهم مقارعة الاندية القارية .

ومن خلال نظرة حسابية للمباريات التي خاضها الفريقان نجد ان الجوية الذي لعب في مجموعة ضمت الى جانبه اندية الشارقة وباختاكور الأوزبكي وتراكتور سازي الايراني وأسفرت نتائجه في الدور الاول عن خسارته من الشارقة بهدف للاشيء، وتعادله مع باختاكور سلبيا وبالنتيجة ذاتها انتهت مباراته مع تراكتور سازي، وفي الدور الثاني خسر من النادي الايراني بهدف للاشيء وفي مباراته مع الشارقه خسر بثلاثة اهداف مقابل هدفين، بينما ختم مبارياته بخسارة من فريق باختاكور بهدف للاشيء.

اما فريق الشرطة فقد لعب الى جانب الأهلي السعودي والاستقلال الايراني والدحيل القطري الذي خسر معه في مباراة الافتتاح بهدفين مقابل لاشيء، وتعرض الى الخسارة الثانية مع فريق استقلال ايران وبثلاثية نظيفة من دون رد كما خسر مع الأهلي السعودي بهدفين مقابل هدف واحد لكنه عاد في الدور الثاني وفاز على الدحيل بهدفين مقابل هدف واحد وختم لقاءاته بالخسارة بهدف للاشيء مع استقلال ايران.

وقال لاعب كرة الشرطة السابق وهدافه على مدار عدة مواسم علي حسين محمود: ان مشاركة الفريق في دوري ابطال اسيا كانت عقيمة ولا توازي حجم الدعم الرسمي المقدم للنادي حيث توفرت له جميع سبل النجاح من تعاقدات ومعسكرات لكنه للاسف اخفق في تمثيل العراق في البطولة مما يعني ان الوقت قد حان لإعادة النظر في تركيبة الفريق من حيث اللاعبين المحليين والأجانب والملاك التدريبي.

بينما اشار لاعب الفريق السابق سعيد نوري الى ضرورة اعادة النظر بجميع مشاركات الاندية العراقية في المسابقات الآسيوية طالما انها تمثل الكرة العراقية وعلى الاندية التي يحق لها المشاركة ان تقدم خطة تتضمن استعداداتها وخططها قبل انطلاق المسابقة بمدة كافية للاعداد الصحيح لقد تركت فينا مشاركة الشرطة في دوري الابطال غصة في كوننا كنّا ننتظر نتائج افضل بكثير مما حصل.

وعد لاعب الصقور السابق رزاق فرحان المشاركة في دوري الابطال بانه اخفاقة لا يمكن تبريرها والجميع يتحمل اسبابها وقال: ان الجوية فريق عريق يمتد الى عشرات السنين ولديه العديد من الانجازات الكروية وكنت اعتقد ان مشاركته ستكون موازية لهذا التاريخ مؤكدا انه لا يظن ان الاندية التي نافسته في الدوري كانت اعلى منه مستوى فني وتنظيمي والمهم لدينا اعادة النظر بالمشاركات العراقية في دوري الابطال كي نستطيع ان نقدم لجماهيرنا ماهو مطلوب.

وطالب لاعب الصقور السابق قُصي قاسم باعادة تقييم الاندية المؤسساتية بما يكفل النهوض بالواقع الكروي لها بالشكل الصحيح من خلال تعاقدات تخدم الجوانب الفنية والخطط التدريبية التي يمكنها ان تكون ركيزة أساسية للإنجاز لا اعتقد ان الاندية التي واجهت فريق القوة الجوية افضل منه حتى ماليا لكننا للاسف افتقدنا الى التنظيم وإدارة المباريات بالشكل الذي يؤهل الازرق للفوز.

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