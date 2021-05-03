بلينكن ينتقد السياستين الداخلية والخارجية للصين ويعدها تهديدا للنظام العالمي

2021/05/03 | 10:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن انتقادات للسياسات التي تتبعها الصين على المستويين الداخلي والخارجي.

وأكد بلينكن ان الصين باتت في السنوات الأخيرة تتصرّف بطريقة أكثر قمعية في الداخل وأكثر عدائية في الخارج، مضيفا ان الصين هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها القدرات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية لتقويض أو تحدّي النظام العالمي القائم، في حين لفت بلينكن الى ان هدف الولايات المتحدة ليس احتواء الصين أو كبحها أو تقييدها، بل الحفاظ على النظام القائم على قواعد تشكّل الصين تحدّياً لها على حد تعبيره.

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