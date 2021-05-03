رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضرّرة يزور قضاء الأعظمية

2021/05/03 | 10:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعزار رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية محمد هاشم العاني،قضاء الأعظمية للاطلاع على الواقع الخدمي بعد ادراج القضاء في الموازنة الاتحادية لعام 2021.وذكر المكتب الإعلامي للصندوق اعادة الاعمار في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الاثنين،أن"العاني زار منطقة الاعظمية واطلع على الواقع الخدمي،وكان برفقة قائممقام الاعظمية عصام العبيدي مدير عام بلدية الاعظمية زاهد عزيز كتاب مدير عام تربية الرصافة الأولى ،مبيناً أنه"جرى خلال الجولة التفقدية زيارة الاعدادية المركزية للبنات وكذلك شارع الإمام الأعظم وشارع المحكمة وشارع الكورنيش بالإضافة الى المرافق الحيوية والخدمية الاخرى من اجل اعداد الكشوفات اللازمة والبدء بعملية اعادة الاعمار".واضاف أن"الصندوق بصدد اعادة اعمار مدارس بالقضاء بالاضافة الى اعادة اعمار عدد من المستوصفات الصحية والمستشفى التعليمي بالقضاء وكذلك اعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسة لما يعانيه القضاء من عمليات ارهابية سابقة بالاضافة الى تهالك البنى التحتية نتيجة استقبال القضاء اكثر من 13 ألف عائلة نازحة".

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