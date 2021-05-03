توضيح من القضاء بشأن محاكمة ضابط عراقيّ عذب معتقلاً حتى الموت

2021/05/03 | 10:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، توضيحاً بشأن أنباء حول "محاكمة ضابط لقيامه بقتل داعشي".

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وقال إعلام القضاء في بيان تقى "ناس" نسخة منهن (3 ايار 2021)، إنه "بخصوص ما تم تداوله بشأن محاكمة ضابط وطرده من الخدمة لقيامه بقتل داعشي، نبين بأن محكمة جنايات نينوى أصدرت حكمها في 8 /4 /2021 المتضمن إدانة المتهم المذكور ومتهمين آخرين وفق احكام المادة 410 من قانون العقوبات عن جريمة الضرب المفضي إلى موت، والحكم عليهم بالسجن لمدة خمسة سنوات وشهر واحد".

وأضاف البيان، أن "حيثيات الحكم تتلخص بأن المدان قام باعتقال إمام وخطيب أحد الجوامع في نينوى دون مذكرة قبض أو قرار تفتيش واقتياده إلى مقر السرية الخاصة والتحقيق معه والقيام بتعذيبه مما تسبب بوفاته".

ولفت إلى أن"المجلس التحقيقي الذي اجرته قيادة الفرقة عشرين بالجيش العراقي والذي اثبت مقصرية الضابط إضافة إلى تقرير الطب العدلي الذي أكد تعرضه إلى التعذيب"، مشيراً إلى أن "الحكم لم يكتسب درجة البتات لوقوع الطعن التمييزي عليه".

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