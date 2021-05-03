مثل هذا اليوم.. قصف كوبتبة وعسكر بالاسلحة الكيمياوية

2021/05/03 | 10:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادف اليوم الاثنين 2021/5/3، مرور 33 عاما على قصف النظام المباد، منطقتي كوبتبة وعسكر، بناحية آغجلر، بالاسلحة الكيمياوية المحرمة.

وقام النظام المباد في 1988/5/3، وضمن الحملة الرابعة للعمليات الانفال السيئة الصيت، بقصف قريتي كوبتبة وعسكر بالاسلحة الكيمياوية، ما اسفر عن استشهاد واصابة المئات من المدنيين الابرياء.

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