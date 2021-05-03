امرأة تقتل زوجها ورجل يطلق النار على صاحب مكوى.. أبرز أحداث بغداد الأمنية خلال الساعات الماضية

2021/05/03 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهدت مناطق بغداد، خلال الساعات الماضية، عدداً من الحوادث الأمنية، أبرزها ما حدث في منطقة الأمين شرقي العاصمة.

وقال مصدر أمني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "امرأة اقدمت على طعن زوجها حتى الموت، باستخدام السلاح الأبيض (السكين)، إثر خلافات عائلية، لم يعرف تفاصيلها، في منطقة الأمين شرقي العاصمة".

وأضاف، في حادث آخر، أن "مجهولاً أقدم على فتح نيران سلاحه تجاه صاحب مكوى في حي النصر ببغداد، لينقل الضحية إلى أقرب مستشفى بعد تعرضه للإصابة في انحاء متفرقة من جسده".

وتابع المصدر، أنه "في منطقة النهروان، جنوبي بغداد، توفي صاحب دراجة نارية نتيجة اصطدامه بعجلة مسرعة".

واردف "كما توفي شخص وأصيبت زوجته وابنته، جراء اصطدام عجلته (نوع اوبترا)، بمركبة طويلة (تريلة)، لتنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، بينما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أن "الحادث وقع في الشارع السياحي لمنطقة المعامل في بغداد".

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