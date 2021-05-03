انطلاق أولى الرحلات المخصصة لإجلاء العراقيين من الهند

2021/05/03 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية، الاثنين (3 أيار 2021)، انطلاق أولى الرحلات الجوية المخصصة لإجلاء العراقيين العالقين في الهند.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية سيّرت أولى رحلاتها الاستثنائية الى جمهورية الهند والمخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الاراضي الهندية والذين ناشدوا الوزارة لاعادتهم الى ارض الوطن بسبب الظروف العصيبة التي يتعرضون لها جراء جائحة كورونا".

وقال مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن بحسب البيان، إن "هذه الرحلة تمت بعد استحصال الموافقات الرسمية من السلطات العراقية والهندية كما وتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في لوائح منظمة الصحة العالمية واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي تشمل تعفير الطائرة قبل وبعد تنفيذ الرحلة لضمان سلامة الطواقم والمسافرين والحد من انتقال عدوى الوباء".

وأشار، إلى أنه "من المؤمل ان ينفذ الناقل الوطني رحلات اجلاء عاجلة اخرى الى الهند بعد اكمال الموافقات الاصولية ، اما ما يتعلق بأجراءات فحص وحجر الوافدين فانها ستكون من اختصاص الفرق الطبية المتواجدة في مطار بغداد الدولي التابعة لوزارة الصحة العراقية".

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