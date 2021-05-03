القضاء يوضح بخصوص حكم ضد ضابط عذّب إمام جامع حتى الموت

2021/05/03 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين (3 أيار 2021)، توضيحاً حول ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص محاكمة أحد الضابط وطرده من الخدمة، لـ ’’قيامه بقتل أحد عناصر تنظيم داعش’’.

وجاء في البيان الذي اصدره القضاء، وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "بخصوص ما تم تداوله بشان محاكمة ضابط وطرده من الخدمة لقيامه بقتل داعشي نبين ما يلي: إن محكمة جنايات نينوى أصدرت حكمها في 8 /4 /2021 المتضمن إدانة المتهم المذكور ومتهمين اخرين وفق احكام المادة 410 من قانون العقوبات عن جريمة الضرب المفضي الى موت والحكم عليهم بالسجن لمدة خمسة سنوات وشهر واحد".

وأضاف، أن "حيثيات الحكم تتلخص بان المدان قام باعتقال امام وخطيب احد الجوامع في نينوى دون مذكرة قبض او قرار تفتيش واقتياده الى مقر السرية الخاصة والتحقيق معه والقيام بتعذيبه مما تسبب بوفاته".

ولفت إلى أن "المجلس التحقيقي الذي اجرته قيادة الفرقة عشرين بالجيش العراقي والذي اثبت مقصرية الضابط اضافة الى تقرير الطب العدلي الذي اكد تعرضه إلى التعذيب"، مشيرا إلى أن "الحكم لم يكتسب درجة البتات لوقوع الطعن التمييزي عليه".

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