2021/05/03 | 10:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يطهر قرية ويدمر مضافة لداعش جنوب الموصل المركز الخبري الوطني.

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