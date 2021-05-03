القضاء يصدر توضيحا بشأن محاكمة ضابط لقيامه بقتل 'داعشي'

2021/05/03 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن محاكمة ضابط وطرده من الخدمة لقيامه بقتل "داعشي".

وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بخصوص ما تم تداوله بشأن محاكمة ضابط وطرده من الخدمة لقيامه بقتل داعشي، نبين ان محكمة جنايات نينوى أصدرت حكمها في الثامن من نيسان الماضي، المتضمن إدانة المتهم المذكور ومتهمين اخرين وفق احكام المادة 410 من قانون العقوبات عن جريمة الضرب المفضي الى الموت والحكم عليهم بالسجن لمدة خمسة سنوات وشهر واحد".

وأضاف أن "حيثيات الحكم تتلخص بان المدان قام باعتقال امام وخطيب احد الجوامع في نينوى دون مذكرة قبض او قرار تفتيش واقتياده الى مقر السرية الخاصة والتحقيق معه والقيام بتعذيبه مما تسبب بوفاته".ولفت إلى أن "المجلس التحقيقي الذي اجرته قيادة الفرقة عشرين بالجيش العراقي والذي اثبت مقصرية الضابط اضافة الى تقرير الطب العدلي الذي اكد تعرضه الى التعذيب"، مشيرا إلى أن "الحكم لم يكتسب درجة البتات لوقوع الطعن التمييزي عليه".

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