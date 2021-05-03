"تعهدت بملايين الجرعات وقدمت القليل".. روسيا تتجه نحو الصين لإنتاج "سبوتنيك في"

2021/05/03 | 10:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتجهت روسيا إلى العديد من الشركات الصينية لتصنيع لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك في" في محاولة لتسريع الإنتاج مع تزايد الطلب على اللقاح.

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