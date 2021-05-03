توضيح من القضاء بشأن محاكمة ضابط لقيامه بقتل “إمام جامع” في نينوى

2021/05/03 | 10:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن محاكمة ضابط وطرده من الخدمة لقيامه بقتل متهم بالانتماء لداعش تحت التحقيق.وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إنه “بخصوص ما تم تداوله بشأن محاكمة ضابط وطرده من الخدمة لقيامه بقتل داعشي نبين ما يلي: إن محكمة جنايات نينوى أصدرت حكمها في 8 /4 /2021 […]

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