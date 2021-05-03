2021/05/03 | 10:59 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف النهرين يطلق خدمة استصناع بناء الوحدات السكنية وشراء السلع

أعلن مصرف النهرين الإسلامي، الاثنين، عن اطلاق خدمة استصناع بناء الوحدات السكنية والتي تصل مبالغها الى 100 مليون دينار وبمقدار ربح 4%، فيما أكد المباشرة بتفعيل خدمة شراء السلع والتي تصل مبالغها الى 30 مليون دينار وبمدة سداد تصل الى خمسة سنوات.

ونقلت صحيفة “الصباح” عن مصدر مسؤول بالمصرف قوله، إن “الأيام القليلة الماضية شهدت إصدار ضوابط خدمة الاستصناع والتي تصل الى 100مليون دينار لغرض بناء وحدة سكنية”، مبينا أن “الضوابط تتضمن الحد الأعلى لتمويل إضافة البناء 50 مليون دينار فقط والحد الأعلى لتمويل بناء الوحدة السكنية 100 مليون دينار، وفي حال ارتفاع قيمة المقاولة عن تلك المبالغ فيتحمل الزبون فرق المبلغ”.

وأضاف، أن “مقدار الربح يبلغ 4 % وبمدة تمويل 15 سنة، على أن يستحق القسط الأول بعد 60 يوم من تاريخ توقيع العقد”، موضحاً أن “على طالب التمويل تقديم كفيل واحد إذا كان مبلغ التمويل 50 مليون دينار، وكفيلين إذا زاد مبلغ التمويل عن 50 مليون دينار وصولاً الى 100 مليون دينار، شريطة أن يغطي نصف صافي راتبه مبلغ القسط الشهري، وأن يتناسب المتبقي من الخدمة الوظيفية مع سن التقاعد ومدة الاستصناع”.

وأشار البيان الى أن “على طالب القرض تقديم الأراضي أو العقارات المراد استصناعها أو غيرها ضماناً وترهن رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى، على أن تغطي قيمتها التقديرية قيمة مبلغ التمويل (المبلغ الممنوح)، وأن يكون الحد الأعلى لتنفيذ أعمال بناء الوحدة السكنية لمدة (6) أشهر للطابق الواحد و(9) أشهر للطابقين، وأن يكون طالب التمويل بصيغة الاستصناع عراقي الجنسية وأن لا يقل عمره عن (18) عام”.

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