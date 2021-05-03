مركز حقوقي: التحالفات السياسية

2021/05/03 | 10:59 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان التحالفات السياسية الكبيرة بانها "لحظية مرحلية"غير قائمة على اساس برامج راسخة،مؤكداً تغيير خارطتها بعد تشكيل الحكومة المقبلة.

مدير مكتب المركز في بغداد حازم الرديني ذكر ان القراءة الاولية لاعداد المرشحين لانتخابات تشرين 2021 اظهر انخفاض عدد المرشحين الكلي الى 3523،عن ماكان عليه في الانتخابات السابقة الذي بلغ 6904،وبنسبة 48٫97 بالمئة،مشيراً الى ان هذا من محاسن نظم الاغلبية بشكل عام،وسينعكس أيضا على اعداد الاحزاب مستقبلاً.

واضاف ان محافظات اقليم كردستان وميسان شهدت قلة في عدد المرشحين نسبة الى المحافظات الاخرى حيث بلغت نسبة عدد المرشحين إلى المقعد الواحد 2٫54 مرشح في دهوك و3٫53 مرشح في اربيل و8٫12 مرشح في السليمانية،اما في ميسان فقد بلغ بغلت النسبة 6.7 مرشح الى المقعد الواحد،مما يدل على قراءة صحيحة لطبيعة النظام الانتخابي من قبل الاحزاب هناك،وقوة التنافس بين الاحزاب.

وبين ان عدد المرشحات انخفض هو الاخر في محافظات الاقليم والديوانية حيث بلغت نسبة المرشحات للمقعد الواحد الخاص بالكوتا النسوية 2.33 مرشحة في دهوك و4.5 مرشح في اربيل و 4.8 مرشح في السليمانية اما الديوانية فبلغ 6.3 مرشح.

واكد الرديني ان البيانات اظهرت ازدياد عدد المرشحين في اليوم الأخير للتقديم ( السبت) مقارنة بالفترة السابقة مجتمعة حيث زاد التقديم الفردي بنسبة 29.65%،اما الاحزاب فقد زاد بنسبة 50.30%،كما زادت التحالفات بنسبة 79.64%،وهذا يعطي عدة مؤشرات منها الاعتقاد باحتمالية صدور قرار بتمديد التقديم رغم تأكيد المفوضية عدم التاجيل الاكثر من مرة،وعدم استقرار الاحزاب السياسية في تحديد اسماء مرشحيها أو الاعداد التي تنوي التنافس بها إلى اليوم الأخير،وهذا يخالف وظيفة الحزب الأساسية باعداد كوادر كفؤة وجاهزة في أي لحظة للتنافس.

واشار الى ان التحالفات الكبيرة والتي ارجأت تقديم مرشحيها لليوم الأخير غير مستقرة بما يؤكد بأنها تحالفات "لحظية مرحلية" غير قائمة على أساس برامج راسخة وانها حتى ليست تحالفات وجهات النظر القريبة وانما في كثير منها تحالفات اضداد،سرعان ما ستتغير خارطتها بعد تشكيل الحكومة.

المكتب الاعلامي للمركز الاستراتيجي لحقوق الانسان

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