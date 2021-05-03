جماهير شعب كوردستان تحيي ذكرى قصف منطقتي كوبتبة وعسكر

2021/05/03 | 11:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيت جماهير شعب كوردستان في مراسيم مهيبة، اليوم الاثنين، ذكرى قصف منطقتي كوبتبة وعسكر التابعتين لناحية آغجلر في محافظة السليمانية بالاسلحة المحرمة دولياً.

وفي بداية المراسيم القيت كلمة لجنة تنظيمات كوبتبة للاتحاد الوطني الكوردستاني التي اشارت الى مدى بشاعة الجريمة التي تعرضت لها منطقتي كوبتبة وعسكر.

واشارت لجنة تنظيمات الاتحاد الوطني الى ان هذه المنطقة تعرضت قبل 33 عاماً الى ابشع جريمة عن طريق استخدام الاسلحة المحرمة دوليا ضد المدنيين الابرياء.

من قم وصعت اكاليل الزهور على ضريح الشهداء وكانت اكليل زهور السيدة هيرو ابراهيم احمد واكليل الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني واكليل مركز تنظيمات كويه للاتحاد الوطني الكوردستاني ومركز تنظيمات جمجمال للاتحاد الوطني الكوردستاني واكليل مجلس محافظة السليمانية واكليل وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين.

وتمر علينا، اليوم الاثنين 3/5/2021، الذكرى الـ33 لقصف منطقتي (كوبتبه وعسكر) بالاسلحة الكيمياوية على يد ازلام النظام الوحشي المقبور.

كانت بداية هذه الجريمة الوحشية بقصف منطقة (كوبتبه) بالأسلحة الكيمياوية، في يوم 3/5/1988، حيث قامت طائرات النظام المقبور بقصفها بقنابل النابالم والغازات الكيمياوية، مما تسبب بأستشهاد واصابة العشرات من المواطنين الابرياء، وفي ذات الوقت قصفت الطائرات الحربية منطقة (عسكر) بثمان قنابل نابالم، أستشهد على أثرها العشرات من ابناء القرية وأضطر سكان المنطقة الى اخلائها بسبب الأسلحة الكيمياوية ولجأوا الى الكهوف في الجبال المحيطة.

في يوم 4/5/1988 بدأ الجيش الصدامي بالهجوم البري على المنطقة ودمر منطقة كوبتبه، ودفن رفات الشهداء في مقابر جماعية بواسطة الشفلات، النظام وبهدف أعتقال الناس وعدم هروبهم رفع مستوى مياه الزاب الصغير حتى لايتمكن الهاربون من عبوره، وبالاخص سكان منطقتي كوبتبه وعسكر، بالرغم من هذا أستطاع عدد من السكان من عبوره وأفلتوا وأتجهوا الى مناطق اخرى آمنة، وبعضهم ساروا بمحاذاة الزاب الصغير نحو منطقة شيخ بزيني، أعتقل الجيش حوالي خمسين عائلة من منطقة عسكر عند عبورهم النهر، بعدها أقتيدوا الى مجمع سوسي.

وكان عدد المفقودين ومجهولي المصير 1680 شخصاً، جراء هذه الجريمة الوحشية، بعدها قام الجيش الصدامي بتدمير العشرات من القرى الاخرى في المنطقة.

ألف تحية لأرواح شهداء الأنفال وجميع شهداء طريق تحرير كوردستان.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جماهير شعب كوردستان تحيي ذكرى قصف منطقتي كوبتبة وعسكر ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جماهير شعب كوردستان تحيي ذكرى قصف منطقتي كوبتبة وعسكر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).