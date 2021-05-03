اصدار صحيفة خاصة في في كركوك

2021/05/03 | 11:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مكتبة "بابا گورگور" العامة في مدينة كركوك العدد الخاص من جريدة " کتێبستان" .

وقال الاديب سيف الدين صابر المشرف علی ادارة مكتبة بابا گورگور العامة: ان العدد الخاص لجريدة كتێبستان تصدر باربع صفحات ملونة باللغتين الكوردية والعربية، منوها الی ان مكتبة "بابا گورگور" العامة بادرت باصدار هذه الجريدة التي تعنی بالنشاطات الثقافية التي تقيمها المكتبة بالاضافة الی الانشطة والفعاليات الثقافية والادبية التي تشهدها مدينة كركوك، موضحا ان المكتبة ستعمل من اجل الاستمرار في اصدار الجريدة لدعم شريحة الادباء والمثقفين والقراء في مدينة كركوك .

یذكر ان مكتبة "بابا گورگور" العامة في كركوك افتتحت مؤخرا في مراسيم خاصة من قبل حمه حەمە سعید وزير الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان .

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

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