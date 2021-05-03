موظفو الأجور في جامعة القاسم يغلقون الجامعة ويطالبون بتطبيق قرار حكومي

2021/05/03 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابل

مراسلنا:

إغلاق جامعة القاسم الخضراء في بابل من قبل العاملين فيها بصفة أجراء.

المتظاهرون أعلنوا اعتصاماً مفتوحاً لحين تحقيق المطالب ومن أبرزها تنفيذ قرار 315.

يتبع.



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