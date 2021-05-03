الدفاع المدني ينتشل جثث 4 أشخاص سقطت عجلتهم بنهر في النجف

2021/05/03 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، اليوم الاثنين (3 ايار 2021)، انتشال أربع جثث لأشخاص قضوا غرقاً بعد سقوط عجلتهم في نهر المناذرة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرق الانقاذ تمكنت من انتشال أربع جثث لأشخاص قضوا غرقاً بعد سقوط عجلة مدنية نوع دوج داخل نهر المناذرة في المحافظة فجر اليوم".

وأضافت، أن "فرق الانقاذ بذلت جهود كبيرة من أجل إخراج العجلة الغارقة وسط النهر وانتشال جثث الضحايا"، مشيرة إلى أن "الجثث تم تسليمها اصوليا إلى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية".

وعن سبب الحادث، ذكرت المديرية أنه "سبب الحادث كان نتيجة السرعة العالية وقلة الانتباه".

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