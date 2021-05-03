الحبس 3 سنوات لمدير عقاري الكرخ الأولى السابق

2021/05/03 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين (3 أيار 2021)، عن صدور قرار حكم حضوري يقضي بحبس مدير التسجيل العقاري في الكرخ الأولى السابق، على خلفيَّة تلاعبه بأحد العقارات.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة حكماً بالحبس ثلاث سنوات على مدير التسجيل العقاري في الكرخ الأولى السابق، استناداً إلى أحكام المادتين (289، 298) من قانون العقوبات وذلك على خلفيَّة تلاعبه باوليات عقار يقع في منطقة (الداودي)".

وأضافت، أن "المدان تورط بالتلاعب في أوليات العقار الذي تبلغ مساحته (ألف و52 متراً) من خلال إكمال إجراءات التقرير الخارجي للعقار، وكذلك إجراءات شرح بيع العقار في السجل الدائمي في دائرة التسجيل العقاري"، لافتة إلى أن "اضبارة العقار في التحفظ، كون المستمسكات المقدمة من قبل المشترين مزورة و لا توجد فيها قيود".

وأضافت أن "المحكمة، و بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود والممثل القانوني، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه استناداً إلى مقتضيات المادتين الحكميَّتين".

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