العمل العراقية: احتساب رواتب الإعانة المتأخرة منذ 2016 بأثر رجعي

2021/05/03 | 11:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الأحد، أن رواتب الإعانة المتأخرة منذ العام 2016، ستحتسب بأثر رجعي، فيما كشفت عن وجود مخطط للقضاء على الفقر مع حلول نهاية عام 2030.وقالت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عبير مهدي …

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