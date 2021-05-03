مشروع قانون جديد في العراق لتمليك سكن لكل مواطن

2021/05/03 | 11:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية بالعراق، اليوم الأحد، عن مشروعي قانون يهدف الأول لتمليك كل عراقي سكناً، والثاني يحسم ملف العشوائيات.وقال عضو اللجنة عباس العطافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة الخدمات تابعت العديد من القوانين …

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