17 مليار دولار لتحسين الأمن الغذائي في إفريقيا

2021/05/03 | 11:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد تحالف من مصارف متعددة الأطراف للتنمية وشركاء لها بتقديم أكثر من 17 مليار دولار على مدى عدة سنوات لتحسين الأمن الغذائي في إفريقيا.وصدر هذا الإعلان بعد اجتماع عبر الانترنت بعنوان “الغذاء لإفريقيا” نظمه بنك التنمية الإفريقي وصندوق الأمم … Readmore

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