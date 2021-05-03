الهند تتسلّم مساعدات أكسجين وتسجّل حصيلة يومية قياسية للوفيات

2021/05/03 | 11:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم أتيش باتيل سجلت الهند مجددا نحو 400 ألف إصابة يومية بكوفيد-19 وحصيلة وفيات قياسية، وتواصل الأحد تلقي مساعدات طبية من دول عدة تهدف الى تخفيف الضغوط عن مستشفياتها المكتظة بالمرضى وسط انقطاع في الأكسجين.وصباح الأحد حطّت في نيودلهي … Readmore

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