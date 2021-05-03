العراق يبدأ باجلاء مواطنيه من الهند

2021/05/03 | 11:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة النقل، الاثنين، انطلاق اولى رحلاتها الجوية الاستثنائية المخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الهند، مشيرة إلى اتخاذ الاجراءات الوقائية كافة لضمان سلامة الطواقم والمسافرين والحد من انتقال عدوى الوباء.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، (3 ايار 2021)، انه "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي سيرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اليوم الاثنين اولى رحلاتها الاستثنائية الى جمهورية الهند والمخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الاراضي الهندية والذين ناشدوا الوزارة لاعادتهم الى ارض الوطن بسبب الظروف العصيبة التي يتعرضون لها جراء جائحة كورونا".

ونقل البيان عن مدير عام الشركة كفاح حسن الذي اشرف ميدانيا على تنفيذ الرحلة قوله ان "هذه الرحلة تمت بعد استحصال الموافقات الرسمية من السلطات العراقية والهندية كما وتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية المنصوص عليها في لوائح منظمة الصحة العالمية واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي تشمل تعفير الطائرة قبل وبعد تنفيذ الرحلة لضمان سلامة الطواقم والمسافرين والحد من انتقال عدوى الوباء".

وأضاف حسن، انه "من المؤمل ان ينفذ الناقل الوطني رحلات اجلاء عاجلة اخرى الى الهند بعد اكمال الموافقات الاصولية، اما ما يتعلق باجراءات فحص وحجر الوافدين فانها ستكون من اختصاص الفرق الطبية المتواجدة في مطار بغداد الدولي التابعة لوزارة الصحة العراقية".

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