الزراعة “تبشر” بمفاجأة خلال الشهر الحالي على صعيد المحاصيل

2021/05/03 | 11:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، خططها المستقبلية لزيادة إنتاج المحاصيل وتعظيم ايرادات البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح للوكالة الرسمية إن “الوزارة تعمل على زيادة الانتاج الزراعي كمَّاً ونوعاً”، مبيناً أن “الشهر الحالي سيشهد فائضاً بالاستهلاك المحلي بالعديد من المحاصيل”.

وأوضح، أن “الوزارة تهدف لزيادة عمليات التصدير لكل محصول فائض عن الاستهلاك اليومي، لما له من أهمية في تعظيم ايرادات الدولة ومساهمته في تشغيل الأيدي العاملة”.

وأشار الى، أن “الوزارة تصُّب اهتمامها على مسألتي المصدرين والمستثمرين، وتسعى لتقديم التسهيلات كافة لهم، حيث ان عملية التصدير تجلب العملة الصعبة للبلاد، اما الاستثمار فيسهم بزيادة المساحات الخضراء وهذا يعد جانباً ايجابياً”.

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