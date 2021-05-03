الخلية: تفجير 7 صواريخ نوع جهنم بصحراء الأنبار

2021/05/03 | 11:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، تفجير 7 صواريخ نوع جهنم في صحراء الأنبار.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من الفرقة العاشرة في قيادة عمليات […]

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