2021/05/03 | 11:56 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، تفجير 7 صواريخ نوع جهنم في صحراء الأنبار.
وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من الفرقة العاشرة في قيادة عمليات […]
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وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من الفرقة العاشرة في قيادة عمليات […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخلية: تفجير 7 صواريخ نوع جهنم بصحراء الأنبار المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلية: تفجير 7 صواريخ نوع جهنم بصحراء الأنبار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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