ابرزها التحضير للانتخابات.. الشيخ حمودي يلتقي الحلبوسي ويبحثان جملة من القضايا

2021/05/03 | 11:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس المجلس الأعلى الاسلامي، الشيخ همام حمودي، اليوم الاثنين، خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، جملة من القضايا ابرزها ملف التحضير للأنتخابات المقبلة والاستعدادت الامنية التي ترافقها.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، ان الاخير “استقبل اليوم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام […]

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