2021/05/03 | 12:03 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..اقامة بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بحضور الجماهير

أعلن وزير التعليم والشباب والرياضة الفرنسي جان-ميشيل بلانكر، السماح بحضور الجماهير في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وقال بلانكر في تصريح لمحطة فرانس 3 التلفزيونية إنه “سيتم السماح بامتلاء مدرجات كل ملعب في رولان غاروس بنسبة 35% بحد أقصى، 1000 متفرج، في بداية بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في تخفيف لقيود كوفيد-19”.

وأضاف أن “هذا الحد سيزداد إلى 65%، 5 آلاف متفرج، اعتباراً من 9 حزيران، عندما يبدأ دور الثمانية في البطولة الكبرى المقامة على ملاعب رملية”.

ومن المقرر أن تنطلق فرنسا المفتوحة في 30 أيار بعد تأجيلها لمدة أسبوع.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس، إنه سيسمح للمتفرجين بالعودة للملاعب اعتباراً من 19 أيار بشرط عدم تدهور الوضع الصحي.

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