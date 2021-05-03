2021/05/03 | 12:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة التربية والتعليم النيابية

العراقية أن 90% من الشهادات الممنوحة

لطلبة الدراسات العليا من خارج العراق

"مزورة".

وقال عضو اللجنة رياض المسعودي في تصريح

لصحيفة "الصباح" إن الشهادات التي منحت

للط

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