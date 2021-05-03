وزير الداخلية يصل الى محافظة المثنى للوقوف على أسباب الحادثة

2021/05/03 | 12:12 - المصدر: قناة التغيير

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وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي الى محافظة المثنى للوقوف على تداعيات حادثة هروب موقوفين في المحافظة.

وكان الغانمي قد وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بحادث هروب موقوفين من مركز شرطة الهلال في محافظة المثنى، وإرسال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث.

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