القبض على 262 متلاعبا بأسعار المواد خلال نيسان الماضي

2021/05/03 | 12:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية أمنية لمتابعة محتكري المواد الغذائية والمتلاعبين بالأسعار، فيما كشفت عن إلقاء القبض على 262 متهما من المتلاعبين بالأسعار.وذكرت الوكالة في بيان، أن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذت عملية أمنية ضمن محافظة بغداد وعدد من محافظات البلاد، لحماية المنتج المحلي، أسفرت عن ضبط […]

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