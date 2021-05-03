((لستُ بخير....!)) - ريتا عودة

2021/05/03 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة -1-لا...لستُ بخيرما دامتِ الحياةقد صارت دُميةفي أيديالطُغاةوالأملُ شمعةدوما فتيل.-2-لا...لستُ بخيرما دام اليمامُقد توقَّفَ عنِ الهديلِوالغربانُراحتْ تنهشُ لحمَالزَّغاليلمن بابلإلى الخليل.-3لا...لستُ بخيرما دمنا قد اعتدناعلى ضبطِ عويلناعلى ايقاعِ الأسلحةوأنباء ألف قتيلوقتيل.

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