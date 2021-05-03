إنسحاب الولايات المتّحدة من أفغانستان : النهاية الرسميّة لحرب وحشيّة و عدوان إمبريالي - شادي الشماوي

2021/05/03 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 696 ، 19 أفريل 2021https://revcom.us/a/696/us-withdrawal-from-afghanistan-en.htmlفي الأسبوع الفارط ، أعلنت الولايات المتّحدة أنّها في النهاية ستسحب فيالق جيشها من أفغانستان عقب عشرين سنة من الحرب .



(1) و قد نعتها الرئيس الأمريكي ، بيدن ، بأنّها حرب " عادل ......





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