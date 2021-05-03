رئيس الجمهورية يُعزي بوفاة الشيخ حميد معلة

2021/05/03 | 12:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، التعازي بوفاة الشيخ حميد معلة الساعدي.

وقال صالح في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الشخصية الوطنية المجاهدة رئيس الهيأة العامة لتيار الحكمة الوطني الشيخ حميد معلة الساعدي".

واضاف "حسبُنا في هذا المصاب الجلل الإرث المضيء للراحل في مواقفه ونضاله ضد الدكتاتورية والطغيان أو في عمله المخلص من أجل العراق".

وتابع صالح "أحرّ التعازي لأسرة الفقيد الكريمة ولجميع أصدقائه ومحبيه، سائلين العلي القدير أن يتغمد المغفور له بإذن الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه".

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