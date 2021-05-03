الحلبوسي وحمودي يبحثان التحضير للانتخابات المقبلة

2021/05/03 | 12:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، مع رئيس المجلس الاعلى همام حمودي التطورات السياسية والتحضير للانتخابات المقبلة.

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وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 آيار 2021)، إن " رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، واستعرض اللقاء آخر التطورات السياسية والتحضير للانتخابات المقبلة، وأهمية الاستعدادات الأمنية التي تضمن انتخابات عادلة".

وبحسب البيان، "أكد اللقاء أهمية الحوارات السياسية مع جميع الأطراف، لتكوين رؤية سياسية مشتركة تمنع التدافع السلبي وتسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين".

كما ناقش اللقاء "الدور المحوري للعراق في المنطقة، والتأكيد على أهمية الجانب الاقتصادي في العلاقات الدولية، من خلال علاقات متوازنة تحفظ مصالح العراق وشركائه"، مشيراً إلى "أهمية الاستمرار بالسياسات الحكيمة وآليات العمل العقلانية، لتعزيز دور العراق المحوري في المنطقة".

من جهته، "ثمَّن حمودي ما تقوم به القوى الوطنية لإرجاع الدور المحوري للبلاد في المنطقة، والإسراع بعودة العراق بلداً كريماً عادلاً ومقتدراً".

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