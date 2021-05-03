سلالة الهند.. خطر يهدد العالم و

2021/05/03 | 12:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الخبراء إن حالات تفشي فيروس كورونا في الهند تهدد أيضا بإطالة أمد الوباء، من خلال السماح لسلالات فيروسية أكثر خطورة بالتحول والانتشار، وربما التهرب اللقاحات.

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