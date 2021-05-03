تفجير سبعة صواريخ من مخلفات داعش في الانبار

2021/05/03 | 12:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، تدمير 7 صواريخ من مخلفات تنظيم داعش في محافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان ان “قوة من الفرقة العاشرة في قيادة عمليات الانبار، نفذت واجباً في صحراء الثرثار حيث تم تفجير 7 صواريخ ما يسمى جهنم محلي الصنع من مخلفات داعش الارهابي تم العثور عليها في وقت سابق”.

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