‌رئيس الجمهورية يُعزي بوفاة الشيخ حميد معلة الساعدي

2021/05/03 | 12:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، برقية تعزية الى عائلة المغفور له سماحة الشيخ حميد معلة الذي وفاه الاجل.

فيما يلي نص البرقية:

"بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة السيد عمار الحكيم المحترم..

عائلة المغفور له سماحة الشيخ حميد معلة الساعدي (طيب الله ثراه) المحترمين..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الشخصية الوطنية المجاهدة والأخ العزيز رئيس الهيأة العامة لتيار الحكمة الوطني المغفور له سماحة الشيخ حميد معلة الساعدي (طيب الله ثراه).

حسبُنا في هذا المصاب الجلل الإرث المضيء للراحل في مواقفه ونضاله ضد الدكتاتورية والطغيان أو في عمله المخلص من أجل العراق.

أحرّ التعازي لأسرة الفقيد الكريمة ولجميع أصدقائه ومحبيه، سائلين العلي القدير أن يتغمد المغفور له بإذن الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

إنّا لله وإنا إليه راجعون"

PUKmedia

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