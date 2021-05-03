ضحايا بحادث مروع في النجف (صور)

2021/05/03 | 12:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، انتشال اربع جثث قضوا غرقا بعد سقوط عجلتهم داخل نهر المناذرة في محافظة النجف.

وقالت المديرية في بيان اليوم، (3 ايار 2021)، ان "فرق الانقاذ تمكنت من انتشال اربع جثث قضوا غرقا بعد سقوط عجلة مدنية نوع دوج داخل نهر المناذرة في محافظة النجف فجر هذا اليوم الاثنين".

وأضاف البيان، "حيث بذلت فرق انقاذ الدفاع المدني جهودا كبيرة من اجل اخراج العجلة الغارقة وسط النهر وانتشال جثث الضحايا وتسليمهم اصوليا إلى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية".

وأوضحت المديرية، ان "سبب الحادث كان نتيجة السرعة العالية وقلة الانتباه".

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