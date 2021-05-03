وزير الداخلية يشخص سبب هروب السجناء في المثنى.. ويحذر

2021/05/03 | 12:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عزا وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، هروب الموقوفين في المثنى الى ضعف الجانب الأمني لدى الحراس، محذرا من ارباك المؤسسة الامنية بالدعايات الانتخابية وابعادها عن هذا الامر.

وقال الغانمي خلال مؤتمر صحفي عقده في المثنى، حضره مراسل NRT عربية (3 أيار 2021)، انه "تم عقد مؤتمر امني موسع ضم مفاصل وزارة الداخلية في أربع محافظات ، هي البصرة وذي قار وميسان والمثنى"، مبينا أن "المؤتمر أكد التوصية بإعطاء الأسبقية للأمن الداخلي بالدرجة الأولى للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".

وأكد الغانمي على "تطبيق القانون بشكل جيد في كل مفاصل المحافظات وبكل جوانبها لاسيما حياة المواطن بتماس مع قضايا المخدرات والجرائم الأخرى"، مشددا على "ابعاد المؤسسة الأمنية عن الانتخابات والدعاية الانتخابية وتبقى حيادية".

ووجه وزير الداخلية بـ"تقوية مراكز الشرطة ورفدها بضباط تحقيق أكفاء"، لافتا الى "ضرورة التعامل الحسن مع المواطنين لبناء أمن مستقبلي جديد".

وبشان هروب موقوفين من سجن الهلال، اوضح الغانمي أن "التحقيق في الحادثة جار حتى اللحظة "،مبينا أن هناك ضعفا في الجانب الأمني لدى الحراس".

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