عضو بالأمن النيابية حول هروب السجناء: الداخلية تتحمل المسؤولية بسبب الفساد وبيع وشراء المناصب

2021/05/03 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عزا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، اليوم الاثنين، هروب سجناء من سجن ناحية الهلال في محافظة المثنى إلى تراخي القوات الأمنية في المحافظة وعدم القيام بواجباتها، مضيفا أن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية بسبب الفساد المستشري وبيع المناصب، على حد تعبيره.

وقال الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزارة الداخلية لم تتابع عملها بصورة صحيحة والسبب الفساد الموجود وعملية بيع وشراء المناصب وتم إبعاد الضباط المهنيين لكونهم لا يشترون ويبيعون المناصب"، داعيا وزير الداخلية لـ "تشكيل لجان حقيقية وليس لجان تزور وتأخذ حصتها، اضافة للهدايا، وتعود دون أي نتيجة".

وأضاف، أن "الغانمي يجب أن يعيد النظر ببعض القادة واستمرار عملية الضبط والمحاسبة خصوصا أن وزير الداخلية جاء بقوة عند توليه الوزارة لكن اليوم اختلف الامر وهذا يحتاج لإعادة نظر من الوزير، مبينا أن هروب السجناء من سجن ناحية الهلال في محافظة المثنى، جاء بسبب تراخي القوات الأمنية في المحافظة".

وهرب 21 نزيلا من سجن ناحية الهلال في محافظة المثنى، في وقت مبكر من أمس الأحد، بعد قيام النزلاء بطلب (هيتر) من حارس السجن وأثناء فتحه باب السجن، دفع النزلاء الباب وهرعوا إلى الخارج.

وقبضت القوات الأمنية في المثنى وبتعاون المواطنين، على ما يقرب من 18 نزيلا، بعد عمليات بحث مستمرة في جميع مناطق المحافظة.

وأعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي من المثنى على ضرورة تفعيل عمل الأجهزة الأمنية والعمل الشرطوي بالجنوب، مبينا أن وزارته ستقدم كل ما تحتاجه قيادات الشرطة بالمحافظات الجنوبية لغرض إدامة استقرار الوضع الامني فيها.

وقال الغانمي خلال مؤتمر صحفي عقده مع محافظ المثنى أحمد منفي وبعض القيادات الأمنية، أن الوزارة شكلت لجنة تحقيقية عليا برئاسة معاون وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات وعضوية ضباط برتب متقدمة من الدائرة القانونية ومديرية أمن الأفراد للتحقيق بحادث الهروب مع المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين وإحالتهم للقضاء.

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