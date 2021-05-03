برلماني يطلق تحذيراً من نزوح جماعي في مناطق ديالى وكردستان بسبب الجفاف

2021/05/03 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

تحدثت كتلة نيابية، اليوم الاثنين (3 أيار 2021)، عن مخاوف حقيقية من حدوث كارثة، جراء أزمة جفاف قادمة في ديالى وكردستان.

وقال رئيس كتلة "بيارق الخير"، النائب محمد الخالدي، في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الأنهر التي تقع منابعها في إيران وتصب في العراق شبه مقطوعة منذ أشهر عدة، ما خلق أزمة جفاف حادة بدأت تزداد تعقيداً مع نفاد الخزين المائي للبحيرات سواء في كردستان أو ديالى".

ولفت الخالدي إلى أن "الأزمة القادمة ستضرب 80% من مناطق ديالى وكردستان، وستكون في وضع كارثي في خلال الصيف المقبل".

وأضاف، أنه "حتى الآن، لا يوجد أي تحرك حكومي حيال ملف المياه مع إيران وتركيا"، داعيا إلى "ضرورة استخدام الملف الاقتصادي كورقة في مفاوضات البلاد مع الجوار لإقرار حقوقنا في الانهر المشتركة".

وتابع "الأزمة ليست مؤقتة، وربما تقود الى عواقب وخيمة جدا لان حجمها لم يصل بعد الى ذروته وسيكون الوضع قاسياً جداَ في حينها".

ولفت إلى أن "أزمة المياه قد تقود إلى نزوح جماعي قسري في مناطق واسعة من ديالى وكردستان، خاصة وان البدائل المتوفرة حاليا محدودة ومتواضعة في مواجهة الحجم الكبير للطلب على المياه سواء للأغراض المنزلية او لسقي البساتين والأراضي الزراعية".

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