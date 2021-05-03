القوات الأمنية تفجر 7 صواريخ نوع ’’جهنم’’ بعمليات تفتيش في صحراء الثرثار

2021/05/03 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين (3 ايار 2021)، تفجير 7 صواريخ نوع "جهنم" بعمليات تفتيش غرب محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية من الفرقة العاشرة في قيادة عمليات الانبار، نفذت واجباً أمنياً في صحراء الثرثار".

وأضافت، ان "القوات الامنية تمكنت من تفجير 7 صواريخ نوع (جهنم) محلي الصنع من مخلفات داعش الارهابي تم العثور عليها في وقت سابق".

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