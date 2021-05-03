2021/05/03 | 12:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيئة النزاهة، عن صدور قرار حكم حضوري يقضي بحبس مدير التسجيل العقاري في الكرخ الأولى السابق ؛ على خلفيَّة تلاعبه بأحد العقارات.وأفادت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة أصدرت حكماً بالحبس ثلاث سنوات على مدير التسجيل العقاري في الكرخ الأولى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: الحبس لمدير عقاري الكرخ الأولى السابق لتلاعبه بأوليات عقار first appeared on النور نيوز.

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