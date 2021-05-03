2021/05/03 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملية امنية لمتابعة المتلاعبين باسعار السلع والبضائع.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز" انه وفقاً لتوجيهات المراجع الأمنية بشأن متابعة ضعاف النفوس من محتكري المواد الغذائية والمتلاعبين بأسعار السلع والبضائع ، فقد نفذت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملية امنية ضمن محافظة بغداد وعدد من محافظات البلاد، لحماية المنتج المحلي، أسفرت عن ضبط عشرات الاطنان من الفواكه والخضر والمواد الغذائية الأخرى و وكذلك ٨ طن من الأدوية الممنوعة من الاستيراد وغير الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية ، فضلا"عن القاء القبض على (٢٦٢) متهما من المتلاعبين بأسعار تلك المواد ومضاعفت اسعارها.خلال شهر نيسان الماضي، حيث تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات وللاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تنفذ عملية لملاحقة المتلاعبين باسعار المواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تنفذ عملية لملاحقة المتلاعبين باسعار المواد الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).