2021/05/03 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، اليوم الاثنين، الى تشكيل لجنة تحقيق بحادثة هروب السجناء من سجن الهلال في محافظة المثنى.

وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، ان "ماحصل في حادثة هروب السجناء من سجن الهلال في محافظة المثنى لايقل خطورة او اهمية عن فاجعة مستشفى ابن الخطيب، على اعتبار ان كليهما يؤشر تقصير واهمال وفساد اداري دفع ثمنه المواطن البسيط من حياته وامنه"، مبينا ان "الهاربين من سجن الهلال هم متهمين بقضايا ارهاب او مخدرات وكل واحدة منها اخطر من الاخرى على المجتمع".

واضاف العقابي، ان "التعامل مع فاجعة مستشفى ابن الخطيب كان كبيرا وسريعا، وتم تشكيل لجنة على اعلى المستويات للتحقيق في الفاجعة وشارك فيها ممثل عن مجلس النواب، وتم تحديد سقف زمني قصير لاعلان النتائج، بالتالي نعتقد ان حادثة سجن الهلال ينبغي التعامل معها بنفس الالية وان يتم تشكيل لجنة توازي اهمية وحجم لجنة ابن الخطيب وتحديد سقف زمني قصير لاعلان نتائجها ومحاسبة المقصرين دون محاباة لاي طرف مهما كان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يدعو الى تشكيل لجنة تحقيق بحادثة سجن الهلال ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يدعو الى تشكيل لجنة تحقيق بحادثة سجن الهلال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).