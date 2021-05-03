الصحة تعلن وصول دفعات من لقاح شركة فايزر الى العراق

2021/05/03 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة وصول دفعات جديدة من لقاح فايزر المضاد لفايروس كورونا الى البلاد.

وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة في بيان ان الدفعات جاءت ضمن جدول التسليم الاسبوعي المتعاقد عليه مع شركة فايزر، والذي سيتضمن وصول وجبات اخرى بشكل دوري اسبوعي، مشيرة الىتوزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقلها وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في جميع محافظات العراق وبما فيها محافظات اقليم كردستان.

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